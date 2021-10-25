В Токио впервые за почти год возобновляют работу кафе и рестораны

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В японской столице Токио впервые за почти год открываются кафе и рестораны без ограничений. Открыться смогут только те заведения, которые предварительно прошли сертификацию, удостоверяющую соблюдение определенных карантинных мер.

Об этом пишет NHK.

Ранее японские власти требовали от учреждений сокращать количество рабочих часов, а также прекратить продавать алкоголь после 8 вечера.

Теперь кафе и рестораны, которые получили сертификаты, смогут полностью восстановить работу. Без сертификатов заведения будут вынуждены соблюдать предыдущие требования.

Также власти рекомендуют владельцам ограничивать количество посетителей за одним столиком, а в случае появления большой компании — просить у них сертификаты о вакцинации.