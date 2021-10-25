Кроссовки Майкла Джордана продали за $1,47 миллиона. Это самая дорогая спортивная обувь в истории

Новости

Sotheby's

Аукционный дом Sothebyʼs продал кроссовки звезды американского баскетбола Майкла Джордана с его автографом за рекордные $1,47 млн. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за игровую обувь для любого вида спорта.

Аукцион состоялся в воскресенье, 24 октября, в Лас-Вегасе. Кроссовки приобрел известный коллекционер Ник Фиорелла. Как пишет Sotheby`s, Джордан использовал эту пару красно-белых Nike Air Ships во время своего первого сезона с Chicago Bulls в 1984 году. Это был год, когда он и Nike начали сотрудничество по созданию его фирменного бренда одежды и обуви.

«Этот рекордный результат для Jordan Nike Air Ships подтверждает место Майкла Джордана и франшизы Air Jordan на вершине рынка кроссовок», — сказал представитель Sothebyʼs Брам Вахтер.

Однако это не самые дорогие когда-либо проданные кроссовки. Этот рекорд принадлежит рэпперу Канье Весту, чьи прототипы Nike Air Yeezy 1 в апреле продали на частном аукционе за $1,8 миллиона.

Майкл Джордан считается лучшим баскетболистом в истории игры, а в 1980-х и 1990-х годах стал мировым символом, помогая поднять авторитет NBA во всем мире. Большую часть своей карьеры он провел с Chicago Bulls. Джордан стал первым игроком-миллиардером в истории NBA, в 2003 году он завершил карьеру.