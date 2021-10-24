В Харькове подожгли Lexus бывшего СБУшника. Сейчас он работает в Офисе генпрокурора

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В Харькове неизвестные подожгли Lexus заместителя руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрия Калюжного. Этот отдел занимается внутренней безопасностью, то есть следит за своими прокурорами, чтобы те не нарушали законы.

Об этом «Бабелю» сообщили источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось около двух часов ночи на улице Ньютона, 104. Пострадавших нет — пожар оперативно ликвидировали спасатели. По словам Калюжного, это авто находилось в его пользовании, а по документам принадлежит отцу.

Огонь повредил переднюю часть капота моторного отсека. Предварительная причина возгорания — поджог с помощью легковоспламеняющегося вещества.

По данным прес-службы ГСЧС, пожар повредил и машину, которая была припаркована рядом. У Skoda Oktavia начали плавиться задний бампер и фонари, но до возгорания не дошло.

Ранее Калюжный работал в областном управлении СБУ в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. По данным Police Control Ukraine, поджог мог быть местью работников местной прокуратуры или фигурантов (полицейских) коррупционных дел, по которым проводил расследование Калюжный, работая в СБУ.