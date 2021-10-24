Полиция подозревает двух человек в смерти оператора, которая погибла от пули актера Болдуина

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Flickr / Gage Skidmore

В центре расследования обстоятельств смертельного инцидента во время съемок фильма с участием Алека Болдуина оказалось два человека — эксперт, которая готовила оружие для актера, и ассистент раненого режиссера.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Именно ассистент режиссера Дэйв Голлс передал Болдуину оружие, из которого были ранены режиссер Джоэл Соуза и оператор Галина Гатчинс. Для последней выстрел стал смертельным.

Согласно предварительному отчету полиции, эксперт Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал его актеру, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. То есть Голлс «не знал о том, что оружие действительно было заряжено боевыми патронами», говорится в отчете полиции.

Кроме того, по данным издания, за несколько часов до стрельбы на площадке царило напряжение из-за того, что шесть членов съемочной группы жаловались на условия труда. Среди тех, кто требовал лучших условий работы, была и убитая Галина Гатчинс.