Китай успешно запустил спутник, который протестирует технологию защиты от космического мусора

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Twitter / Tyler Gray

Китай успешно вывел на орбиту спутник Shijian-21. Он протестирует технологию предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.

Об этом пишет агентство Синьхуа.

«Спутник Shijian-21 был запущен в 9:27 по пекинскому времени [4:27 по Киеву] ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту. Спутник будет в основном использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора», — говорится в сообщении.

Этот запуск стал 393-й миссией ракет-носителей серии «Чанчжэн». Детали относительно самой технологии отсутствуют. Западные СМИ обращают внимание, что засекреченный характер этой миссии может вызывать беспокойства. Отмечается, что возможности для сближения и подключения к другому спутнику для его дозаправки и ремонта (а это один из главных методов предотвращения появления космического мусора), которыми располагает Shijian-21, могут также использоваться для вывода из строя космических кораблей противника.