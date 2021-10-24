Сухо, но холодно. Синоптики рассказали о погоде в Украине в начале недели

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Sergey Kuzmich / Unsplash

В понедельник 25 октября, погода в Украине будет преобладать холодная погода, но без осадков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Укргидрометцентра, в этот день по всей Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3—8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0...-5 °С, на остальной территории 0...+5 °С; днем +6...+11 °С, на Закарпатье и Прикарпатье до +13 °С. В Киеве в понедельник — без осадков, температура ночью 0...-2 °С, днем +7...+9 °С.

Во вторник, 26 октября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3—8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С мороза, в Карпатах и на крайнем востоке до -9 °С; днём +7...+12 °С, на Закарпатье и на Прикарпатье до +15 °С.

В Киеве 26 октября без осадков. Ветер переменных направлений, 3—8 м/с. Температура ночью 0...2 °С, днем около +10 °С.