Франция вывела на орбиту собственный военный спутник

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Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) успешно вывела на орбиту два спутника связи.

Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Ракета со спутниками взлетела с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск откладывали из-за выявленных проблем с первой ступенью ракеты. Их удалось быстро устранить.

В рамках миссии VA255 ракета вывела на орбиту спутники SYRACUSE 4A и SES-17, созданные франко-итальянским производителем аэрокосмической продукции Thales Alenia Space.

Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны запустили в рамках программы Министерства обороны Франции. Он будет обеспечивать связь между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцирующимися по всему миру. Кроме этого, аппарат оборудован оптико-электронной системой слежения.