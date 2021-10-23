Турция по приказу президента объявит персонами нон грата 10 послов
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- София Телишевская
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Recep Tayyip Erdoğan / Flickr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить 10 послов персонами нон грата.
Причиной называют призыв дипломатов освободить из тюрьмы турецкого предпринимателя и мецената Османа Кавалу, пишет агентство Reuters.
Еще 19 октября МИД Турции из-за этого призыва вызвало на разговор руководителей дипломатических миссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии.
«Я поручил нашему министру иностранных дел как можно быстрее объявить этих десять послов персонами нон грата», — заявил Эрдоган во время выступления 23 октября.
Дипломаты этих стран в совместном заявлении призвали немедленно освободить Османа Кавалу, напомнив, что в его пользу есть решение ЕСПЧ, а заведение на него новых дел после предварительного оправдания ставит под сомнение уважение к демократии, верховенство права и прозрачность судопроизводства в Турции.
Османа Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года, ответственность за который турецкие власти возлагають на движение Фейтуллаха Гюлена.
Что за переворот?
Анкара обвиняет проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в 2016 году, а также в проникновении единомышленников в вооруженные силы, полицию, органы юстиции и в министерства.
В ночь на 16 июля 2016 года военные Турции осуществили попытку военного переворота. На Стамбул и Анкару происходили авианалеты, на улицы вывели танки. В результате мятежа 161 человек погиб, еще 1 440 получили ранения. Власти Турции обвинили в его организации Гюлена, который уже много лет живет в США. Сам проповедник все обвинения отрицает.
Суд в Турции вынес пожизненные приговоры 74 людям, которых обвиняли в участии в неудачной попытке государственного переворота.
Турция настаивает на экстрадиции Гюлена из США, обвиняя Вашингтон в поддержке его организации FETO.