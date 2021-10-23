В Украине установили новый рекорд вакцинации людей от коронавируса за сутки

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Tim Reckmann / Flickr

В Украине за сутки 22 октября от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей — 289 468 украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, первую дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы — 86 203 человека. С начала вакцинальной кампании привиты 8 760 924 человека, из них получили две дозы 6 915 377 человек.

В то же время за прошедшие сутки выявили 23 229 новых случаев коронавируса, госпитализированы 5 362 человека, умерли 483 пациентов, выздоровели — 8 330 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявили в Днепропетровской (1 832), Львовской (1 754), Одесской (1 499) и Харьковской (1 409) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 2 748 614 человек, выздоровели — 2 369 695 пациентов, умерли — 63 486.