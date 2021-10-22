«Нет слов, чтобы описать шок и печаль». Актер Болдуин впервые прокомментировал смертельный выстрел на съемках фильма

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Flickr / Children's Tumor Foundation

Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал смертельный выстрел на съемках фильма «Ржавчина». Оружие у актера оказалась заряженным, и от выстрела погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, а также ранение получил режиссер Джоэл Соуза.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Нет слов, чтобы описать мой шок и печаль по поводу трагического события, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с правоохранителями, чтобы объяснить, как произошла эта трагедия», — сообщил актер.

Также Болдуин подчеркнул, что находится на связи с мужем погибшей оператора и ее семьей. Он выразил им сочувствие.

В то же время Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе разослал своим членам информацию о том, что в оружии Болдуина во время съемок оказался один боевой патрон. Полиция же продолжает исследовать оружие.