«Нет слов, чтобы описать шок и печаль». Актер Болдуин впервые прокомментировал смертельный выстрел на съемках фильма
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Children's Tumor Foundation
Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал смертельный выстрел на съемках фильма «Ржавчина». Оружие у актера оказалась заряженным, и от выстрела погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, а также ранение получил режиссер Джоэл Соуза.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Нет слов, чтобы описать мой шок и печаль по поводу трагического события, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с правоохранителями, чтобы объяснить, как произошла эта трагедия», — сообщил актер.
Также Болдуин подчеркнул, что находится на связи с мужем погибшей оператора и ее семьей. Он выразил им сочувствие.
В то же время Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе разослал своим членам информацию о том, что в оружии Болдуина во время съемок оказался один боевой патрон. Полиция же продолжает исследовать оружие.
- Американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из оружия оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами. Полиция пока расследует детали инцидента, обвинения никому не предъявлены.