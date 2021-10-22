Минздрав будет покупать медицинский кислород в Польше из-за проблем с производством

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Евгений Малолетка

Министерство здравоохранения закупит медицинский кислород в Польше для тяжелобольных с коронавирусом.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет Deutsche Welle.

По его словам, поставки составят около 240 тонн в неделю. Ляшко подчеркнул, что к плановым работам на заводах по производству кислорода готовились и нашли им замену.

«Штамм «Дельта» — он неожиданный и непредсказуемый. Потребление кислорода в больницах возрастает в разы. В некоторых — в десятки раз. Есть города, где потребление кислорода достигает сегодня 45—50 тонн в сутки. Суммарный необходимый расчетный кислородный поток в стране сегодня — 977 тысяч литров в минуту», — пояснил министр.