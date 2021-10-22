Хакеры взломали соцсеть Трампа еще до ее официального запуска

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Хакеры смогли взломать социальную сеть, которую планирует запустить 45-й президент США Дональд Трамп. Они создали ряд фейковых аккаунтов, в том числе и самого Трампа, и публиковали нецензурную брань, а также критику Twitter.

Об этом пишет The New York Times.

В течение двух часов хакеры создали в соцсети Truth Social фейковые аккаунты Дональда Трампа, его экс-советника Стива Беннона, теоретика QAnon Рона Уоткинса, а также гендиректора Twitter Джека Дорси.

На фейковой странице Трампа хакеры публиковали фотографии свиней, нецензурную брань, критику в адрес Дорси, а также интересовались местонахождением бывшей первой леди США Мелании Трамп.

Атаку на эту соцсеть подтвердили хакеры из группировки Anonymous, которые отметили, что борются против ультраправых. В частности эта группировка взломала сайт республиканцев штата Техас после голосования за запрет абортов, и заменила его сайтом по сбору средств на программу «Планирование отцовства». Также хакеры взломали популярную среди ультраправых компанию Epik, которая предоставляет интернет-услуги, и украли 220 Гб данных и личной информации о клиентах.

Своим взломом хакеры пытались продемонстрировать, что соцсеть Трампа имеет слабые гарантии безопасности и может быть использована для обмана пользователей.