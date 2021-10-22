Франция выплатит гражданам по €100 из-за роста цен на энергоносители. Компенсацию получат 38 млн человек

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The Hill

Правительство Франции выплатит по €100 компенсации гражданам, получающим ежемесячный доход меньше €2000 после уплаты налогов. Так власти хотят помочь людям справиться с ростом цен на энергию и топливо.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, пишет ВВС.

«Мы предоставляем компенсацию по инфляции в размере €100, которая будет выплачена французам — это своего рода компенсация среднего класса», — сказал Кастекс.

По подсчетам правительства, такую помощь получат около 38 млн человек, а все платежи будут автоматическими либо будут перечисляться через платежные чеки или органы социального обеспечения.

Большую часть помощи выплатят между Рождеством и Новым годом.

Он также сказал, что верхний предел цен на газ, который правительство объявило в прошлом месяце и который должен продолжаться до апреля следующего года, при необходимости будет действовать до конца 2022 года.

Президенту Эмманюэлю Макрону осталось шесть месяцев до президентских выборов, поэтому скачок цен на энергоносители может спровоцировать новую волну массовых протестов, из-за чего власть старается решить этот вопрос.