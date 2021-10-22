Верховный суд избрал нового главу. Им стал Всеволод Князев
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Пленум Верховного суда 22 октября избрал нового главу ВС. Им стал секретарь Палаты Верховного суда Всеволод Князев.
За кандидата отдали свои голоса 98 судей.
В то же время его соперники — судьи Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк и Олег Ткачук — получили 49 и 7 голосов соответственно.
Не поддержали ни одного кандидата 9 человек. Еще пять бюллетеней признаны недействительными. Всего голосовали 168 судей, один — отказался.
- Действующую главу Верховного суда Валентину Данишевскую избрали 30 ноября 2017 года. Она стала первой женщиной на этом посту. Глава Верховного суда находится на этой должности 4 года, но может баллотироваться и на второй срок. Также глава ВС по должности является членом Высшего совета правосудия.
- Полномочия Данишевской заканчиваются 30 ноября 2021 года. Ранее она заявила, что не будет претендовать на второй срок.