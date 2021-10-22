Верховный суд избрал нового главу. Им стал Всеволод Князев

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Пленум Верховного суда 22 октября избрал нового главу ВС. Им стал секретарь Палаты Верховного суда Всеволод Князев.

За кандидата отдали свои голоса 98 судей.

В то же время его соперники — судьи Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк и Олег Ткачук — получили 49 и 7 голосов соответственно.

Не поддержали ни одного кандидата 9 человек. Еще пять бюллетеней признаны недействительными. Всего голосовали 168 судей, один — отказался.