В Верховной Раде открывают два пункта вакцинации

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В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации депутатов. Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, цитирует Интерфакс.

«С понедельника-вторника начнут работать два пункта вакцинации. Один — под куполом [в здании на Грушевского], другой — на Садовой [здание, где находятся комитеты парламента]», — сказал Корниенко.

Ранее об открытии этих пунктов хлопотал глава комитета парламента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Он отмечал, что в киевский крематорий выстроилась очередь из катафалков с телами умерших от коронавируса, а 80% сотрудников Рады не носят маски, значительная часть депутатов, работников аппарата, секретариата и комитетов парламента не вакцинированы.

Кроме этого, со следующей недели начнется подготовка к тому, чтобы в здание Рады пускали или с сертификатами вакцинации, или с отрицательным результатом ПЦР-теста.