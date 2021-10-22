В Раде на нардепа Устинову упал дверной засов. Пришлось оказывать медпомощь
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- Костя Андрейковец
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Facebook / Oleksandra Ustinova
В Верховной Раде на депутата Александру Устинову упал дверной засов, разбив ей голову.
Об этом в Facebook сообщили Устинова и вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.
«Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи [...]. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле», — написала Стефанишина.
- За последнее время в Раде два раза горели пульты для голосования. В мае 2020 года загорелся пульт Максима Ткаченко, а марте этого года загорелся пульт главы фракции «Голос» Ярослава Железняка.