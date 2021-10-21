В Минздраве объяснили, можно ли аллергикам вакцинироваться против COVID

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Украинцы, у которых есть аллергия, могут вакцинироваться от коронавируса, если их аллергия не связана с реакцией на прививку.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

«Если у вас есть аллергия, которая не связана с вакцинами, — на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и т. д., то прививаться можно, это не является противопоказанием к вакцинации», — пишут специалисты и добавляют, что аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться.

В Минздраве отмечают, что аллергия — это реакция иммунной системы на аллерген, а науке сейчас известно более 20 тысяч аллергенов, и далеко не каждый из них вызывает реакцию у аллергиков. Поэтому, если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться нужно обязательно.

Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, тогда ознакомьтесь с составом вакцины — по ссылке или спросите у медицинских работников в месте вакцинации.

Вакциной не стоит прививаться только, если у вас есть аллергия именно на один из компонентов препарата.