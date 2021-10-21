Рада приняла законы об энергоэффективности и производстве биотоплива
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Appolinary Kalashnikova / Unsplash
Верховная Рада приняла ряд законопроектов, касающиеся энергоэффективности. Также планируется стимулировать производство биотоплива.
Об этом пишет пресс-служба парламента.
282 голосами проголосовали за закон об энергоэффективности. Его цель —выполнение обязанностей Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Закон предусматривает установление показателя ежегодного снижения потребления энергии, а также создает требования для экодизайна энергопотребляющих продуктов и услуг. Отдельно прописаны требования и к энергоэффективности зданий, которые покупают или берут в аренду органы государственной и местной власти.
По данным авторов закона, документ имеет стимулы для роста ВВП, а также создания около миллиона рабочих мест.
Еще один закон касается развития производства альтернативных видов топлива, а именно — биометана. Документ устанавливает, что биометан — это биогаз, который соответствует необходимым характеристикам природного газа и может использоваться газотранспортной системой. Также должен быть запущен реестр биометана. Потенциал производства биометана в Украине составляет около 8 млрд куб. м в год, что покроет 25% внутреннего потребления газа.