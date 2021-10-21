Группа исследователей обнаружила в янтаре окаменелость краба, которому 100 млн лет. Он идеально сохранился

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Science Advances

Китайские, американские и канадские ученые нашли в куске янтаря из Мьянмы окаменелость краба, который там застрял. Об этом говорится в статье научного журнала Science Advances.

Найденный краб в возрасте 90 — 100 миллионов лет, он внешне напоминает крабов, которые сегодня бегают на побережьях. Компьютерная томография показала такие его хрупкие части тела, как усики, жабры и тонкие волоски на ротовой полости. Существо всего 5 миллиметров в длину и, вероятно, было детенышем краба.

Исследователи считают, что он не был ни морским крабом, ни полностью наземным. Они думают, что он жил в пресной или, возможно, солоноватой воде на лесной подстилке. Возможно также, что он мигрировал на сушу, как знаменитые красные крабы с острова Рождества, которые выпускают своих детенышей в океан, а затем возвращаются на сушу.

Ученые отметили, что это «самая полная» окаменелость краба из всех, которые когда-либо находили: «Образец удивительный, единственный в своем роде. Он абсолютно целостный и не пропускает ни одного волоска на теле, что примечательно», — сказал Хавьер Луке, научный сотрудник отдела органической и эволюционной биологии Гарвардского университета. Он был ведущим автором исследования.

Исследователи заявили, что эта находка доказывает, что крабы перешли с моря на сушу и пресную воду в эпоху динозавров, а не в эпоху млекопитающих, как считалось ранее.

«В летописи окаменелости неморских крабов появились 50 миллионов лет назад, но это животное вдвое старше», — сказал Луке.

Исследователи назвали краба Cretapsara athanata. Это отсылка к меловому периоду, эпохи динозавров, в течение которой жил этот краб, и к Апсару — духу облаков и вод в мифологии Южной и Юго-Восточной Азии. Название вида основано на слове «athanatos», что по-гречески означает «бессмертный», имея в виду то, как хорошо краб сохранился в янтаре.