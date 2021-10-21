Новости

Facebook / Віталій Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что на днях Киев попадет в «красную» зону карантина. Ограничения, которые будут действовать в столице, утвердит Комиссия по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 22 октября.

Об этом он заявил во время заседания Киевсовета в четверг, 21 октября.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в столице ухудшается, поэтому «на днях Киев попадет в «красную» зону карантина». За прошедшие сутки, 20 октября, в Киеве выявили 1 192 случая коронавируса, 39 человек умерли. Кличко говорит, что возраст тех, кто умер, от 29 лет.

«В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них — в тяжелом состоянии. Пациенты нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%», — отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных — не привиты. И 99% летальных случаев — это также не вакцинированные пациенты.