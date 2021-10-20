В США за год на границе задержали 1,7 млн мигрантов — это рекордный показатель за всю историю

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В Соединенных Штатах на границе с Мексикой в течение этого финансового года, который закончился в сентябре, задержали более 1,7 миллиона нелегальных мигрантов.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на неопубликованные данные таможни и пограничной службы США, это самый высокий показатель за всю историю страны. Изначально WP писало, что побит рекорд 1986 года, но после уточнило информацию.

Больше всего из задержанных в США бежало граждан Мексики — 608 тысяч. Остальные из стран Центральной и Южной Америки, среди которых мигранты из Бразилии, Сальвадора, Венесуэлы, Гватемалы, а также из островных Гаити и Кубы. Из 1,7 млн задержанных выслали назад 61%.

Рост попыток нелегального пересечения южной границы зафиксировали еще в прошлом году, но он резко увеличился после инаугурации президента Джо Байдена.

Большинство мигрантов рассказали журналистам, что решились пересекать границу после отмены ряда распоряжений Дональда Трампа, остановки строительства пограничной стены и из-за предвыборных обещаний Байдена смягчить политику в отношении мигрантов. Они надеются, что им позволят остаться в США.

Сенаторы от Республиканской партии призвали расценить такой всплеск наплыва мигрантов как кризис. В данных таможни же указано, что границу пытаются прорвать рецидивисты. Их около 25% от общего числа задержанных.