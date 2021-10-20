В США за год на границе задержали 1,7 млн мигрантов — это рекордный показатель за всю историю
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Соединенных Штатах на границе с Мексикой в течение этого финансового года, который закончился в сентябре, задержали более 1,7 миллиона нелегальных мигрантов.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на неопубликованные данные таможни и пограничной службы США, это самый высокий показатель за всю историю страны. Изначально WP писало, что побит рекорд 1986 года, но после уточнило информацию.
Больше всего из задержанных в США бежало граждан Мексики — 608 тысяч. Остальные из стран Центральной и Южной Америки, среди которых мигранты из Бразилии, Сальвадора, Венесуэлы, Гватемалы, а также из островных Гаити и Кубы. Из 1,7 млн задержанных выслали назад 61%.
Рост попыток нелегального пересечения южной границы зафиксировали еще в прошлом году, но он резко увеличился после инаугурации президента Джо Байдена.
Большинство мигрантов рассказали журналистам, что решились пересекать границу после отмены ряда распоряжений Дональда Трампа, остановки строительства пограничной стены и из-за предвыборных обещаний Байдена смягчить политику в отношении мигрантов. Они надеются, что им позволят остаться в США.
Сенаторы от Республиканской партии призвали расценить такой всплеск наплыва мигрантов как кризис. В данных таможни же указано, что границу пытаются прорвать рецидивисты. Их около 25% от общего числа задержанных.
- В феврале Джо Байден отменил приказ о чрезвычайном положении в стране, который использовался для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Байден заявил, что приказ был «необоснованным» и что налоги больше не будут тратить на стену.
- 21 января 2021 года (на следующий день после инаугурации Джо Байдена) Минобороны США приостановило строительство стены на границе с Мексикой.
- Уже в июле на границе США и Мексики задержали рекордное количество мигрантов — более 200 тысяч человек.