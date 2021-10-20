Заочный арест экс-премьера Азарова позволяет начать его экстрадицию

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Косарев Александр / УНИАН

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, что позволяет украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции экс-политика.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», — заявили в прокуратуре.

Азарова заочно арестовали по делу о подписании «Харьковских соглашений». Бывшего украинского премьера подозревают в совершении государственной измены, поскольку подписание вышеупомянутого документа позволило России усилить военное присутствие в Крыму, что способствовало дальнейшей оккупации Крымского полуострова.

«Харьковские соглашения»

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов). При этом соглашение фактически не предоставляло никакого снижения цены на газ (перед этим ее намеренно повысили).

Из-за «Харьковских соглашений» увеличилось количество военных России на территории Украины. В дальнейшем эти военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года.