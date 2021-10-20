Стоимость биткоина почти достигла $67 тысяч — это рекорд

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Курс биткоина во время торгов 20 октября достиг рекордной стоимости в $66 943, побив рекорд, установленный в апреле 2021 года ($63,5 тысячи).

Об этом говорят данные Coingecko и CoinDesk.

На момент написания новости биткоин опустился в цене до $66,6 тысячи. В целом, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 8%.

Рост цены начался после заявления Bank of America о том, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать», охарактеризовав криптовалюту как новый класс активов.