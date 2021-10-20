Всемирный банк предоставит Киеву $39 млн на продолжение линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта»
- Автор:
- София Телишевская
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Freddie Collins / Unsplash
Всемирный банк предоставит $39 миллионов на продолжение линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь.
Об этом информирует Министерство инфраструктуры Украины.
Как отметил глава ведомства Александр Кубраков, заем позволит «разморозить» один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице.
«Проект позволит продолжить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, в том числе станцию метро «Вокзальная», которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла», — подчеркнул чиновник.
Он надеется, что строительство новой линии начнут уже в следующем году, при условии эффективной работы местной власти.
Среди главных преимуществ реализации проекта Кубраков называет:
- появление альтернативного маршрута, что улучшит сообщение между микрорайонами правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;
- уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;
- уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение уровня заторов;
- проведение реконструкции улиц, по которым будет проходить новый трамвайный маршрут;
- появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.
Заем будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Всемирным банком для развития городского общественного транспорта.
Сейчас КГГА завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.
- Киевская городская государственная администрация объявила о планах повысить стоимость проезда в общественном транспорте.