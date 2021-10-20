Всемирный банк предоставит Киеву $39 млн на продолжение линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта»

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Freddie Collins / Unsplash

Всемирный банк предоставит $39 миллионов на продолжение линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь.

Об этом информирует Министерство инфраструктуры Украины.

Как отметил глава ведомства Александр Кубраков, заем позволит «разморозить» один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице.

«Проект позволит продолжить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, в том числе станцию метро «Вокзальная», которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла», — подчеркнул чиновник.

Он надеется, что строительство новой линии начнут уже в следующем году, при условии эффективной работы местной власти.

Среди главных преимуществ реализации проекта Кубраков называет:

появление альтернативного маршрута, что улучшит сообщение между микрорайонами правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;

уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;

уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение уровня заторов;

проведение реконструкции улиц, по которым будет проходить новый трамвайный маршрут;

появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.

Заем будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Всемирным банком для развития городского общественного транспорта.

Сейчас КГГА завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.