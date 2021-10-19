Эстония запретит невакцинированным даже с тестом посещать общественные заведения и учреждения

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Ville Säävuori / Flickr

В Эстонии запретят невакцинированным посещать публичные места. Это касается даже тех, кто будет иметь отрицательный тест на коронавирус.

Об этом пишет ERR.

«С понедельника [25 октября] во всех тех местах, которые ранее были доступны на основании COVID-сертификата, по крайней мере до 10 января, вы больше не сможете делать это с отрицательным результатом теста», — заявила глава правительства страны Кая Каллас.

По ее словам, посещать общественные заведения смогут только вакцинированные люди и те, кто выздоровел от болезни.

Таким образом, вакцинированные не смогут попасть в кинотеатры, театры, на концерты и во все остальные публичные места. В то же время, внутри помещений даже для вакцинированных будет оставаться требование носить маски.

В Эстонии с начала пандемии выявили почти 175 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране проживает 1,33 миллиона человек. Умерли от коронавируса 1 435 эстонцев. В то же время вакцину от коронавируса получили уже 58% жителей страны.