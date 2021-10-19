В водах Антарктики нашли химикаты, ртуть и никотин. Ученые обеспокоены глобальным загрязнением океана

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Специалисты Национального антарктического научного центра обнародовали результаты исследования факторов загрязнения флоры и фауны Антарктики, которая является наименее населенным и самым чистым регионом на планете.

Исследователи установили, что химические загрязняющие вещества антропогенного происхождения (результат деятельностью человека) уже попали даже в воды Антарктики.

Директор научного центра Евгений Дикий отметил, что содержание накопленных загрязнителей изменяется в зависимости от организма в пищевой цепочке, ведь во время поедания загрязненной жертвы хищник аккумулирует загрязнители из ее тканей.

Поэтому анализы на содержание загрязняющих веществ проводились в пробах морских существ различных трофических уровней: водорослей-макрофитов, морских звезд, морских ежей, рыб, тюленей-крабоедов и пингвинов. В общем исследователи отобрали 14 проб.

Какие загрязняющие вещества найдены:

Ртуть — обнаружены токсические концентрации в большинстве проб (8 из 14).

Ртуть является природным тяжелым металлом. Источниками ее распространения являются вулканы, лесные пожары и сжигание угля, торфа и т. п. на теплоэлектростанциях. Сейчас уровень ртути в окружающей среде растет также из-за добычи полезных ископаемых и выбросов целлюлозно-бумажной промышленности. Скорее всего, в Антарктиду ртуть попадает преимущественно с переносом атмосферных масс и выпадает с осадками.

Этот элемент может попадать в организмы морских жителей в форме метилртути, которая является высокотоксической и может представлять угрозу для человека при частом употреблении морепродуктов.

Новые фосфороорганические огнеупорные вещества и пластификаторы.

Диоксины и связанные с ними вещества найдены в низких (безвредных для здоровья человека или природы) концентрациях.

Антипирены найдены во всех пробах.

Это такие вещества, которые добавляются к определенным промышленным товарам, чтобы снизить риск их воспламенения (пропитка шин, пластиковые контейнеры для телевизоров и экранов компьютеров и тому подобное).

33 загрязнителя особого беспокойства.

Это новый тип загрязняющих веществ, которые могут иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, но пока не регулируются никаким законодательством.

В целом уровень загрязнения проб из Антарктики ниже, чем в Европейских морях, поскольку на ледяном континенте нет постоянного населения и промышленности.

«Но тревожным является сам факт их наличия в таком отдаленном от человеческой деятельности регионе. Если вышеперечисленные вещества найдены даже в Антарктике, это значит, что они распространяются без ограничений по всей планете и представляют угрозу для всех без исключения экосистем», — отмечают ученые.

Полученные в почти безлюдной Антарктике данные являются весомым аргументом в пользу совместных глобальных действий для снятия с производства или замены выявленных устойчивых биоаккумулирующих химических веществ на более «экологические» альтернативы.