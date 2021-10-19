По требованию президента Рада соберется на внеочередное заседание. Спикер подписал распоряжение

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Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение № 349 о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба Рады.

В тексте документа говорится, что требование собрать нардепов подал сам президент. На заседании Раде предлагают рассмотреть 14 законопроектов.

Днем ранее Владимир Зеленский дал интервью ведущему программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, где заявил, что на этой неделе Рада должна рассмотреть законопроекты, касающиеся антикоррупционной и судебной реформ. Дважды он завуалировано отметил, что именно бывший спикер парламента Дмитрий Разумков сдерживал голосования за эти законопроекты.

Так, уже 19 октября на заседании Рада изменила статус Национального антикоррупционного бюро, приведя закон о НАБУ в соответствие с Конституцией. Теперь президент ожидает от парамента перезагрузки Конституционного суда Украины. Однако эта инициатива пока не включена в повестку дня именно этого внеочередного заседания.