Арахамия: Глава Минэкологии Абрамовский подал заявление об отставке

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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я видел, что он [Абрамовский] написал заявление. Я заходил как раз к председателю [Верховной Рады], и он выходил. Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил, и он писал заявление. Это я видел собственными глазами. Каким дальше образом оно будет продвигаться, ну, я думаю, по процедуре просто», — сказал Арахамия, добавив, что Абрамовский написал заявление по собственному желанию.

По данным «Бабеля», среди кандидатов на замену Абрамовского — глава Черкасской ОГА Александр Скичко, бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов, депутат от «Слуги народа» Андрей Жупанин и Руслан Стрилец — заместитель Абрамовского.

Ранее нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила, что Рада может рассмотреть отставку министра экологии Абрамовского 21 октября.