В Израиле дайвер нашел 900-летний меч, который мог принадлежать крестоносцу

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В Израиле дайвер нашел меч, который 900 лет назад мог принадлежать рыцарю-крестоносцу.

Об этом пишет BBC.

Орудие длиной в один метр обнаружили на мелководье недалеко от Хайфы. Управление антиквариата Израиля (IAA) заявило, что после очистки и исследования меч выставят на всеобщее обозрение.

Глава отдела морской археологии IAA Коби Шарвит сказал, что побережье, где нашли клинок, служило пристанищем для кораблей во время штормов. «Эти условия издавна привлекали суда, которые оставили после себя богатое археологическое наследие», — сказал он. Шарвит добавил, что место находки может быть связано с располагавшейся неподалеку цитаделью крестоносцев.

Исследователь также отметил вес меча и высказался о его вероятном владельце. «Меч тяжелый из-за прилипших к нему камней, а также из-за того, что он железный и очень большой. Это означает, что парень, который держал этот меч и сражался с ним, был очень силен», — сказал Шарвит.

Крестовые походы начались в 1095 году и длились несколько веков. В них европейские христиане отправлялись на Ближний Восток, чтобы попытаться отвоевать Иерусалим и другие части Святой Земли у мусульман.