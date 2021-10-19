Из Сирии эвакуировали семью украинцев. Возвращения в Украину ожидают еще 11 семей

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Kate Geraghty / The Sydney Morning Herald / Fairfax Media via Getty Images

Минобороны Украины завершило четвертую операцию по эвакуации украинцев из сирийских лагерей для беженцев. Сегодня, 19 октября, в Киев доставили крымчанку Иман и ее четверых детей.

Об этом сообщают заместитель министра обороны Анна Маляр и Офис президента.

Иман и детей эвакуировали из лагеря закрытого типа «Родж», который находится на севере Сирии. Они находились в лагере более двух лет. Теперь им восстановят документы, а Иман пройдет проверку у правоохранителей.

Маляр добавила, что в ближайшее время планируется финальная, пятая операция по эвакуации 11 семей, которых вывезли из лагеря «Аль-Холь». Лагерь находится на карантине из-за распространения коронавируса.