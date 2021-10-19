Телескоп NASA сделал снимок сверхмассивной черной дыры

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Телескоп американского космического агентства NASA «Чандра» сфотографировал сверхмассивную черную дыру в соседней галактике Андромеды.

Снимок опубликовали в Twitter космической рентгеновской обсерватории.

Масса этой черной дыры превышает массу Стрельца A более чем в 20 раз. Стрелец A — это сверхмассивная черная дыра в нашей галактике Млечный Путь. Она превышает массу Солнца почти в четыре миллиона раз.

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