Телескоп NASA сделал снимок сверхмассивной черной дыры
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Телескоп американского космического агентства NASA «Чандра» сфотографировал сверхмассивную черную дыру в соседней галактике Андромеды.
Снимок опубликовали в Twitter космической рентгеновской обсерватории.
Масса этой черной дыры превышает массу Стрельца A более чем в 20 раз. Стрелец A — это сверхмассивная черная дыра в нашей галактике Млечный Путь. Она превышает массу Солнца почти в четыре миллиона раз.
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