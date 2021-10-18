Минэкономики хочет повысить минимальные цены на алкоголь. Некоторые напитки могут подорожать на треть
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sergei F / Flickr
Министерство экономического развития планирует повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки.
Об этом говорится в проектах постановления Кабинета Министров, которое обнародовали на сайте Минэкономики для общественного обсуждения.
В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия хотят повысить на 8,3%; виски, ром и джин — на 8,4%; коньяк (бренди) — на 4,8—8,3%.
Винодельческая продукция (сидр и перри; вина, вермуты и другие сброженные напитки) крепостью от 1,2% до 22% объемных единиц этилового спирта может подорожать на 8%—34%.
«Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не меняются», — говорится в документе.
Как пишет Интерфакс-Украина, в случае принятия этого постановления, розничная цена 0,5 литра алкогольного напитка с 40% содержанием спирта увеличится на 7,42 грн — с 89,4 грн до 96,8 грн.
Предложение повысить цену в ведомстве объяснили ростом средней себестоимости производства одного литра 100% спирта за последние три года на 14,7% — с 139,8 грн до 160,4 грн.
- В октябре 2018 вступило в силу постановление правительства, благодаря которому в Украине повысились минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия, а также на вино. Стоимость алкогольных напитков выросла на 20%.