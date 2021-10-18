МИД подтвердил смерть украинского дипломата Виктора Крыжановского. Он умер в своем доме

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Министерство иностранных дел официально подтвердило смерть украинского дипломата Виктора Крыжановского, который занимал должность специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 16 октября на 60-м году жизни трагически погиб специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Владимирович Крыжановский», — говорится в сообщении.

Он начал работу в МИД еще в 1992 году, работал в сфере многосторонних отношений, европейской и евроатлантической интеграции. Также дипломат участвовал в миссиях Украины при международных организациях.

С 2003 по 2005 год работал в Администрации президента. С 2010 по 2017 год занимал должность посла Украины в Эстонии, после этого был назначен специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Напомним, Крыжановский умер в доме на Осокорках в Киеве. По данным полиции, он упал с лестницы и получил тяжелую черепно-мозговую травму.