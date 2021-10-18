Стефанчук: Рада снова рассмотрит законопроект об отмене перевода часов

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пресс-служба Верховная Рада

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал возврат к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на зимнее и летнее время.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга заявил, что парламент вернется к рассмотрению законопроекта об исчислении времени, когда Украина перейдет на зимнее время», — говорится в сообщении.

В феврале 2021 года стало известно, что Верховная Рада рассмотрит отмену перехода на зимнее и летнее время. Инициатором законопроекта выступил сам Стефанчук. По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. В марте Рада провалила голосование за законопроект Стефанчука.