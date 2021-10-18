Во Львове из-за карантина запретили работать ночным клубам, а для баров ввели ограничения

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Andrii Podilnyk / Unsplash

Во Львове усиливают карантинные ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. В городе ограничат работу ночных клубов и всех заведений общественного питания.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Львовская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение временно запретить работу ночных клубов, а барам и кафе разрешено работать до 23:00 при условии 100% вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов работников (заполнение зала не более 50%).

В связи с резким увеличением желающих пройти вакцинацию часы работы соответствующих центров продлены.

Все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября.

Кроме этого мэр сообщил, что комиссия утвердила протокол для проверки объектов хоздеятельности. В нем расписан механизм работы учреждений — кого из работников и при каких условиях допускают к работе, какие документы работники должны предоставить работодателю, чтобы их допустили к работе, а также санитарные нормы, необходимые для работы учреждения.