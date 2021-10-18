В США от осложнений Covid-19 умер бывший госсекретарь Колин Пауэлл

Новости

На 85-м году жизни от осложнений Covid-19 скончался бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл.

Об этом пишет CNN.

«Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США и глава Объединенного комитета начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений, связанных с COVID-19. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — говорится в заявлении его семьи. Родные также отметили, что он был вакцинирован. По данным СМИ, Пауэлл также страдал болезнью Паркинсона.

Пауэлл — политик и военный, генерал Вооруженных сил США. Во время первого срока президента Джорджа Буша — младшего занимал должность председателя Госдепартамента, став первый темнокожим главой внешнеполитического ведомства США. В 1989 — 1993 — глава Объединенного комитета начальников штабов. Ветеран войны во Вьетнаме. В 1987 — 1989 — советник по вопросам национальной безопасности в Администрации президента Рональда Рейгана. В 1991 году участвовал в войне в Персидском заливе.