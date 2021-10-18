Власти Беларуси выдворили посла Франции из страны

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Посол Франции в Минске Николя де Лакост покинул Беларусь по требованию властей.

Как сообщает AFP, Министерство иностранных дел Беларуси потребовало от посла покинуть страну до 18 октября, что он и сделал.

Де Лакост перед отъездом попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к народу Беларуси, которое обещают опубликовать на сайте посольства.

Французская сторона пока не объяснила причины решения Минска, но СМИ пишут, что Николя де Лакост никогда не встречался с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко и не вручил ему верительные грамоты. Также он открыто критиковал режим Лукашенко за нарушение прав человека.

Это же подтвердил советник беларусской оппозиционерки Светланы Тихановской.