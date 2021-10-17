Американский певец Тони Беннетт попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший автор музыкального альбома

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Американского музыканта Тони Беннетта внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего артиста, который выпустил пластинку.

Об этом пишет CNN.

Альбом Беннетта под названием Love for Sale («Любовь на продажу») в сотрудничестве с Леди Гагой вышел 1 октября. На тот момент музыканту было 95 лет и 60 дней. Именно с таким результатом его внесли в перечень рекордсменов.

Издание отмечает, что это не первый рекорд в 70-летней карьере Беннетта. В частности, он является старейшим музыкантом, чья пластинка достигала вершины чартов в США, а также старейшим музыкантом, чей альбом попадал в первую двадцатку в Великобритании.

Тони Беннетт — американский эстрадный исполнитель традиционной песни. За свою карьеру, которая началась еще в 1950-х годах, записал более 20 пластинок. Они принесли Беннетту ряд премий, в том числе «Грэмми» и «Эмми».