Синоптики обещают в начале следующей недели в основном сухую и теплую погоду
- Автор:
- Олег Панфилович
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Artur Aleksanian / Unsplash
В начале следующей недели погода в Украине будет преимущественно без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
18 октября в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5—10 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, в Карпатах местами 0...-3 °С; днем +8... +13 °С, на высокогорье Карпат +4...+9 °С; на юге страны ночью +3...+8 °С, днем +12...+17 °С. В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью +4...+6 °С, днем +9...+ 11 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет осень в Европе. В Украине будет очень сухо, особенно в октябре, возможны ранние заморозки.
- В ночь на 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -6 °С. 22 сентября в Карпатах пошел снег.