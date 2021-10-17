Синоптики обещают в начале следующей недели в основном сухую и теплую погоду

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Artur Aleksanian / Unsplash

В начале следующей недели погода в Украине будет преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

18 октября в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5—10 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, в Карпатах местами 0...-3 °С; днем +8... +13 °С, на высокогорье Карпат +4...+9 °С; на юге страны ночью +3...+8 °С, днем +12...+17 °С. В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью +4...+6 °С, днем +9...+ 11 °С.