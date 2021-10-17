Британские СМИ раскрыли личность подозреваемого в убийстве депутата парламента Емесса

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Арестованным по подозрению в убийстве 69-летнего депутата Консервативной партии Великобритании Дэвида Эмесса является 25-летний гражданин Соединенного Королевства с сомалийским корнями Али Харби Али.

Об этом сообщают The Guardian и Sky News.

Али был арестован на месте нападения в церкви в Ли-он-Си в Эссексе, где политик проводил еженедельную агитацию по избирательному округу.

Службе безопасности Али был известен. Ранее он участвовал в правительственной программе Prevent, которая направлена ​​на прекращение радикализации, но это длилось недолго.

Дело об убийстве ведет контртеррористическая полиция. Предварительная мотивация нападения Али — исламистский экстремизм.