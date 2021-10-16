В Австралии в контейнерах с керамической плиткой обнаружили рекордное количество героина
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Australian Federal Police
Австралийская полиция арестовала крупнейшую для страны партию героина — 450 кг на сумму около $104 миллиона. Об этом Австралийская федеральная полиция сообщила в субботу, 16 октября.
29 сентября в порта Мельбурна (самый крупный порт страны) обнаружили 1 290 упаковок героина с уникальной красной маркировкой в контейнерах с керамической плиткой. В этом деле уже арестовали малазийца, ему грозит пожизненное заключение. Мужчина находится под стражей и должен предстать перед судом в январе 2022 года.
Проверка вещества в упаковках показала, что это был героин. Груз отправился из Малайзии и направлялся в компанию, которая расположена в Мельбурне.
Как сообщает BBC, в 2019 году австралийские власти изъяли огромную партию метамфетамина стоимостью около $840 миллионов. Вещество спрятали внутри стереодинамиков в порту Мельбурна. В ходе рейда также обнаружили около 37 кг героина.
- Полиция Парижа сообщила, что изъяла рекордное количество экстазе более чем на €1 миллион. Но потом выяснилось, что это не наркотики, а измельченные конфеты Haribo — один из самых популярных брендов сладостей во Франции.
- 12 февраля 2021 года в порту Гамбурга изъяли партию кокаина на 16 тонн. Для Европы это рекорд.
- Последний раз подобный крупный улов был в августе 2019 года. Тогда в порту Гамбурга изъяли партию кокаина весом в 4,5 тонны на почти €1 млрд. В контейнере, который пришел из Уругвая, обнаружили 221 спортивную сумку с наркотиками.