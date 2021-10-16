В Австралии в контейнерах с керамической плиткой обнаружили рекордное количество героина

Новости

Australian Federal Police

Австралийская полиция арестовала крупнейшую для страны партию героина — 450 кг на сумму около $104 миллиона. Об этом Австралийская федеральная полиция сообщила в субботу, 16 октября.

29 сентября в порта Мельбурна (самый крупный порт страны) обнаружили 1 290 упаковок героина с уникальной красной маркировкой в контейнерах с керамической плиткой. В этом деле уже арестовали малазийца, ему грозит пожизненное заключение. Мужчина находится под стражей и должен предстать перед судом в январе 2022 года.

Проверка вещества в упаковках показала, что это был героин. Груз отправился из Малайзии и направлялся в компанию, которая расположена в Мельбурне.

Australian Federal Police

Как сообщает BBC, в 2019 году австралийские власти изъяли огромную партию метамфетамина стоимостью около $840 миллионов. Вещество спрятали внутри стереодинамиков в порту Мельбурна. В ходе рейда также обнаружили около 37 кг героина.