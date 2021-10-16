Власти Колумбии решили, что делать с бегемотами Эскобара — стерилизовать

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Правительство Колумбии решило стерилизовать бегемотов из зоопарка наркобарона Пабло Эскобара, которые расплодились и захватывают болота страны. Об этом сообщает BBC.

Сейчас правительство стерилизовало 24 из более чем 80 животных. Процедуру делали химическим веществом.

После смерти наркобарона бегемоты быстро размножились и теперь превратились в наиболее инвазивный вид на планете — их численность может достичь опасного показателя в последующие два десятилетия. Бегемоты представляют угрозу для дикой природы, поскольку их моча и фекалии токсичны и могут вызвать отвращение у других видов животных и даже у людей. Многие агитировали за то, чтобы их просто убить.

Когда Эскобара убили в 1993 году, власть взяла под свой контроль его имение площадью около 20 квадратных километров, включая личный зоопарк. Но тогда четырем бегемотам удалось убежать. С тех пор они бесконтрольно размножались, и теперь в бассейне главной реки страны Магдалена живет около 80—100 бегемотов. Благодаря соответствующему климату и отсутствию естественных врагов до 2040 года их популяция будет насчитывать 1,5 тысячи особей. Сдерживать такое количество животных проблематично.

Отдельные исследователи предупреждают: если бегемоты продолжат бесконтрольно размножаться в условиях дикой природы, то они могут постепенно вытеснить некоторые местные виды. Например, ламантинов, выдр и речных черепах. Бегемоты могут начать нападать на людей. Они ведут себя очень агрессивно, особенно когда защищают свою территорию.