Власти Колумбии решили, что делать с бегемотами Эскобара — стерилизовать
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Wikipedia
Правительство Колумбии решило стерилизовать бегемотов из зоопарка наркобарона Пабло Эскобара, которые расплодились и захватывают болота страны. Об этом сообщает BBC.
Сейчас правительство стерилизовало 24 из более чем 80 животных. Процедуру делали химическим веществом.
После смерти наркобарона бегемоты быстро размножились и теперь превратились в наиболее инвазивный вид на планете — их численность может достичь опасного показателя в последующие два десятилетия. Бегемоты представляют угрозу для дикой природы, поскольку их моча и фекалии токсичны и могут вызвать отвращение у других видов животных и даже у людей. Многие агитировали за то, чтобы их просто убить.
Когда Эскобара убили в 1993 году, власть взяла под свой контроль его имение площадью около 20 квадратных километров, включая личный зоопарк. Но тогда четырем бегемотам удалось убежать. С тех пор они бесконтрольно размножались, и теперь в бассейне главной реки страны Магдалена живет около 80—100 бегемотов. Благодаря соответствующему климату и отсутствию естественных врагов до 2040 года их популяция будет насчитывать 1,5 тысячи особей. Сдерживать такое количество животных проблематично.
Отдельные исследователи предупреждают: если бегемоты продолжат бесконтрольно размножаться в условиях дикой природы, то они могут постепенно вытеснить некоторые местные виды. Например, ламантинов, выдр и речных черепах. Бегемоты могут начать нападать на людей. Они ведут себя очень агрессивно, особенно когда защищают свою территорию.
- После смерти наркобарона его имение национализировали и превратили в огромный заповедник. Там сейчас живут несколько бегемотов. Но власть жалуется, что не может контролировать популяцию диких бегемотов. Стерилизовать их или перевозить в зоопарки дорого и опасно.