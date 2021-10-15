СНБО ввел санкции против российской сети супермаркетов Mere

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Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против российской сети супермаркетов Mere.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Она после заседания Совета нацбезопасности и обороны не имеет права работать», — отметил он.

По словам Данилова, сейчас компания Mere работает только в одном украинском городе — Белой Церкви. Но отныне она не будет иметь права осуществлять какую-либо деятельность в Украине.

В июне российская сеть супермаркетов Mere заявила о планах начать активную работу в Украине и открыть до конца года 40 магазинов. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что это фейк, но супермаркеты заработали в Днепропетровской и Киевской областях. Данилов заявил, что в Украине эта сеть работать не будет.