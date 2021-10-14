Минздрав: Кабмин рассматривает возможность продлить осенние каникулы до месяца

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Кабинет министров рассматривает возможность продолжить осенние каникулы в школах до трех или четырех недель из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом в интервью «Украинскому радио» сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

«В учебных заведениях каникулы должны были начаться с 25 октября. Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже рекомендовала перенести осенние каникулы на неделю раньше, поскольку суммарный вклад школьников и педагогов в эпидемический процесс — около 10—15%. За счет такого решения пытаются уменьшить нагрузку на систему здравоохранения в тех областях, где есть сверхурочные нагрузки на больницы», — заявил Кузин.

Касательно заболеваемости детей, то, по словам главного санитарного врача, ситуация сильно отличается от области к области. Кузин отметил, что на стационарном лечении находятся 607 детей. Кроме того, главный санврач обратил внимание, что большое количество классов закрываются после выявления случаев заболевания коронавирусом либо у ребенка, либо у учителя. В таком случае весь класс считается контактным и уходит на карантин.