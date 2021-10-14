Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военным посмертно

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины двум военнослужащим.

Об этом говорится в соответствующих указах.

Полковнику Николаю Верхогляду звание присвоено «за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и специальных задач, верность военной присяге». Солдату Рустаму Хамраеву — «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Хамраев был военнослужащим 24 батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных Сил. Согласно данным из открытых источников, он погиб 17 июня 2014 года во время боя в поселке Металлист под Луганском. Его отряд получил приказ освободить поселок от боевиков, дорогой группа попала в засаду. Хамраев погиб, прикрывая бойцов своего подразделения и самостоятельно удерживая позицию.

Николай Верхогляд — украинский офицер, командующий украинским миротворческим контингентом в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Верхогляд наиболее известен тем, что во время наступления армии Республики Сербской обеспечил эвакуацию мирного населения Жепы. Как пишет Укринформ, Верхогляд умер 30 мая от тяжелой формы COVID-19.