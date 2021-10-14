В Северодонецке впервые за 30 лет провели военный парад с техникой

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Луганская областная государственная администрация

В Северодонецке впервые с обретения Украиной независимости прошел военный парад. Торжества провели по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Открыла парад 10 отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс». Также в мероприятии приняли участие 79 отдельная десантно-штурмовая бригада, 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, сводное подразделение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 1 отдельная танковая Сиверская бригада Сухопутных войск ВСУ, сводный расчет женщин-военнослужащих оперативно-тактической группировки «Север», 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта, 38 зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск ВСУ, 12 отдельный полк поддержки, стрелковый батальон конвоирования, экстрадиции, охраны подсудимых и охраны общественного порядка 15 Славянского полка Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, 3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Кроме этого, промаршировали по Гвардейскому проспекту сводное подразделение полицейских ГУ Нацполиции в Луганской области, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области, ветераны и добровольцы, а также кинологические подразделения.

Также во время парада показали санитарные машины Toyota Land Cruiser, легковой бронеавтомобиль Богдан-2351, бронированные автомобили «Новатор» с противотанковыми ракетными комплексами «Стугна-П», бронетранспортеры БТР-80, боевую колесную плавную машину бронетранспортер БТР-70, бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, боевой бронированный автомобиль КрАЗ «Кугуар», специальный бронированный автомобиль «Варта», пожарные автоцистерны, аварийно-спасательные автомобили и прочее.