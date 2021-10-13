Коррупционные схемы в порту «Южный» нанесли госпредприятию убытков на 60 млн грн. В деле 10 подозреваемых

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Лазаренко Николай / УНИАН

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование коррупционной схемы, из-за которой государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» понесло более 60 млн грн убытков.

Сейчас 10 подозреваемым открыли материалы дела перед составлением обвинительного акта, сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о:

первом заместителе директора ГП «МТП «Южный»;

экс-заместителе директора ГП «МТП «Южный»;

трех бывших директорах ООО;

еще троих бывших директоров ООО;

двух сотрудниц ООО.

Следствие установило, что фигуранты дела в течение 2017 — 2018 годов организовали схему закупки товаров в подконтрольных обществ по завышенной стоимости, в результате чего госпредприятию нанесен ущерб на сумму 47,5 млн грн.

Чиновники действовали в сговоре и привлекли к реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки — от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой, — чтобы в итоге обеспечить победу «нужных» компаний.

В общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров. Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины.

По этой же схеме первый заместитель директора ГП «МТП «Южный» совместно с экс-заместителем этого же ГП организовали закупку тепловозов для нужд госпредприятия. Победила «нужная» компания, но тепловозы были неисправны и не принадлежали продавцу.

Несмотря на это ГП «МТП «Южный» уплатило за них частной компании аванс в более 13 млн грн. Таким образом, общая сумма убытков госпредприятию по двум эпизодам составляет более 60 млн грн.