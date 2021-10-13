В России заявили, что договорились с США восстановить переговоры по Донбассу

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Мариенко Андрей / УНИАН

Куратор Кремля в вопросе Донбасса, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия договорилась с США возобновить переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом он сообщил после встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, пишет Интерфакс.

«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения», — заявил Козак.

По его словам, США якобы подтвердили свою позицию, что урегулирование конфликта на Донбассе вряд ли возможно без «особого статуса».

«С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — сказал Козак.