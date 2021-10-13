Сериал «Игра в кальмара» официально стал самым популярным на Netflix
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» официально стал самым популярным на Netflix — его посмотрели на 111 миллионах аккаунтов более чем в 80 странах.
Об этом Netflix сообщил в своем Twitter.
Таких показателей сериал добился за 27 дней, с момента релиза 17 сентября. У предыдущего лидера, мелодрамы «Бриджертоны», показатель за месяц составляет 82 млн «просмотров». В Netflix признаются, что не ожидали такого успеха.
Популярность «Игры в кальмара» продолжает расти. Пока неизвестно, будет ли второй сезон, но конец сериала дает возможность авторам продлить его.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» — это триллер на выживание, действие которого происходит в современном Сеуле, где группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег — но если проигрываете, то погибаете.
- Из-за «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза)