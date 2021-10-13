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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» официально стал самым популярным на Netflix — его посмотрели на 111 миллионах аккаунтов более чем в 80 странах.

Об этом Netflix сообщил в своем Twitter.

Таких показателей сериал добился за 27 дней, с момента релиза 17 сентября. У предыдущего лидера, мелодрамы «Бриджертоны», показатель за месяц составляет 82 млн «просмотров». В Netflix признаются, что не ожидали такого успеха.

Популярность «Игры в кальмара» продолжает расти. Пока неизвестно, будет ли второй сезон, но конец сериала дает возможность авторам продлить его.