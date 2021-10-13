В Беларуси против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно дело

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Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно уголовное дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.

Как сообщает «Белсат», дело открыто по ст. 382 УК «Произвольное присвоение звания или полномочий должностного лица», за что грозит до 2 лет лишения свободы.

«Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, ведомства и представительства Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, они вступили в переговоры с представителями иностранных государств», — заявил представитель СК Сергей Кабакович.