В Беларуси против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно дело
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Страна Для Жизни
Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно уголовное дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.
Как сообщает «Белсат», дело открыто по ст. 382 УК «Произвольное присвоение звания или полномочий должностного лица», за что грозит до 2 лет лишения свободы.
«Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, ведомства и представительства Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, они вступили в переговоры с представителями иностранных государств», — заявил представитель СК Сергей Кабакович.
- Ранее Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую и еще 17 граждан Беларуси, находящихся за рубежом, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В список попал и Латушко.
- Тихановская и Латушко сейчас скрываются от властей Беларуси в Литве.